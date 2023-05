Leichenfunde bei Peine: 55-Jähriger und dessen Mutter tot Stand: 16.05.2023 19:27 Uhr Die Polizei im Landkreis Peine hat am Dienstag zwei Leichen in Bettmar gefunden. Dabei handelt es sich um einen 55-jährigen Mann und seine 83 Jahre alte Mutter. Eine Mordkommission ermittelt.

Ersten Ermittlungen zufolge war die Frau durch "eine massive Gewaltanwendung zu Tode gekommen", teilte die Polizei in Salzgitter am Dienstagabend mit. Die Ermittler fanden Anzeichen darauf, dass in der Nähe der Frau auch Brandmittel entzündet wurden. Die Leiche des Mannes wurde nach einem Verkehrsunfall am frühen Dienstagmorgen in einem Auto entdeckt. Beide Leichname sollten nach Polizeiangaben noch am Dienstag obduziert werden, um die genauen Todesursachen zu klären. Die Beamten gehen davon aus, dass der 55-Jährige zunächst seine Mutter tötete und dann sich selbst.

Im Auto soll es gebrannt haben

Am frühen Dienstagmorgen war zwischen dem Vechelder Ortsteil Bettmar und Sierße in einem Auto die Leiche des 55-jährigen Mannes entdeckt worden. Der Wagen stand auf einem Acker, er war offenbar von der Straße abgekommen. Der Mann wies nach Polizeiangaben Verletzungen auf, die nicht von dem Unfall verursacht worden sein können. Details wurden nicht genannt. In dem Wagen muss es gebrannt haben, die Beamten entdeckten Ruß an den Innenseiten der Scheiben. Als die Polizisten die Anschrift des 55-Jährigen überprüften, fanden sie in einem Haus in Bettmar die Leiche seiner 83-jährigen Mutter.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 16.05.2023 | 15:00 Uhr