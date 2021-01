Stand: 05.01.2021 16:43 Uhr Leichenfund in Seesen: Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Nach dem Fund einer männlichen Leiche am Montagvormittag in Seesen (Landkreis Goslar) hat die Staatsanwaltschaft Braunschweig am Dienstag erste Ermittlungsergebnisse mitgeteilt. Demnach hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Der Mann soll sich selbst angezeigt und die Ermittler zur Fundstelle der Leiche geführt haben. Eine Obduktion habe inzwischen ergeben, dass der Tote in der Gartenlaube nicht eines natürlichen Todes starb, sondern gewaltsam ums Leben kam. Die Staatsanwaltschaft prüft nach eigenen Angaben derzeit, auf welche Art und aus welchem Grund der Mann ums Leben kam.

VIDEO: Leichenfund in Seesen: Ermittlungen beginnen (1 Min)

