"Legen Sie einfach auf": Betrug durch falsche Feuerwehrleute

Die Polizei in Friedland (Landkreis Göttingen) warnt vor telefonischen Betrugsversuchen von angeblichen Feuerwehrleute. Diese geben sich den Angaben zufolge als Angehörige der freiwilligen Feuerwehr aus und versuchen, persönliche Termine an der Wohnanschrift der Angerufenen zu vereinbaren. Es gehe ihnen darum, in die Wohnhäuser zu gelangen um dort Geld und Wertsachen zu entwenden, so die Polizei. Laut einem Sprecher scheiterten die Betrüger bei einem Anruf in Friedland, die Angerufene beendete das Telefonat. Die Polizei rät, bei entsprechenden Telefonaten keine Details zu familiären oder finanziellen Verhältnissen preiszugeben. "Legen Sie einfach den Telefonhörer auf, sobald Ihr Gesprächspartner Geld von Ihnen fordert", empfiehlt der Sprecher stattdessen.

