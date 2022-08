Stand: 22.08.2022 13:29 Uhr Lebensgroßes Deko-Schwein aus Burger-Restaurant gestohlen

Unbekannte haben ein lebensgroßes Deko-Schwein aus einem Burger-Restaurant in der Göttinger Goethe-Allee gestohlen. Der Wert der schwarzen Kunststoffnachbildung beträgt nach Angaben eines Verantwortlichen etwa 1.400 Euro, wie die Polizei am Montag mitteilte. Das Plastikschwein, auf dessen Kopf ein Teller montiert ist, sei vermutlich am Sonnabend zwischen 22.30 und 22.40 Uhr durch den Notausgang im ersten Stock getragen worden. Die Betreiber setzten einen Finderlohn in Höhe von 250 Euro in Form von Gutscheinen für das Restaurant aus.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 22.08.2022 | 13:30 Uhr