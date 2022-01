Stand: 30.01.2022 12:38 Uhr Lebensgefahr nach Messerstichen: Streit auf Feier eskaliert

Bei einem Streit zwischen mehreren Menschen in Salzgitter sind zwei Männer durch Messerstiche verletzt worden, einer von ihnen lebensgefährlich. Der Streit sei am Sonnabend auf einer Familienfeier in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses entstanden, teilte die Polizei am Sonntag mit. Ein 46-Jähriger wurde mit mehreren Messerstichen in den Oberkörper lebensgefährlich verletzt. Die Polizei konnte den 23 Jahre alten Tatverdächtigen nach eigenen Angaben nur wenige Meter vom Tatort entfernt festnehmen. Auch er war bei dem Streit nach ersten Erkenntnissen mit einem Messer verletzt worden. Nachdem er in der Klinik versorgt worden war, brachten ihn die Beamten zur Polizeiwache.

