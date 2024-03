Stand: 19.03.2024 10:55 Uhr Lebensechte Amok-Übung: Schreie und Schüsse an der Schule

Die zentrale Polizeidirektion Niedersachsen in Hannover nutzt am Dienstag die Osterferien für eine besondere Übung: Am Theodor-Heuss-Gymnasium in Wolfenbüttel simulieren die Beamten eine Amok-Lage. Die Einsatzkräfte müssen dabei Personen aus der Schule retten und Täter festnehmen. Die Übung soll nach Angaben einer Sprecherin bis zum Nachmittag dauern. Damit die Simulation so realistisch wie möglich sei, werde es im Bereich der Schule zu Knallgeräuschen und Hilferufen kommen. Es handele sich dabei um nachgestellte Szenen, daher bestehe kein Grund zur Sorge.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 19.03.2024 | 08:30 Uhr