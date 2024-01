Stand: 30.01.2024 08:41 Uhr Lauenförde: 48-Jähriger auf offener Straße angeschossen

Ein 48-Jähriger ist am Montagabend in Lauenförde (Landkreis Holzminden) durch Schüsse schwer verletzt worden. Die Polizei geht derzeit von einem versuchten Tötungsdelikt aus. Sie konnte eigenen Angaben zufolge einen 66-jährigen Tatverdächtigen festnehmen. Er soll auf den 48-Jährigen geschossen haben und anschließend geflohen sein. Die Ermittler entdeckten ihn wenig später in der Nähe seiner Wohnung in Beverungen (Landkreis Höxter) in seinem Fahrzeug. Der schwer verletzte 48-Jährige kam mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus - Lebensgefahr besteht laut Polizei nicht. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar.

