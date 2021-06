Stand: 04.06.2021 11:32 Uhr Lauben-Einbrüche in Duderstadt: Wildkamera überführt Duo

Die Polizei in Duderstadt (Landkreis Göttingen) steht vor der Aufklärung einer Einbruchserie in Gartenlauben. Unbekannte waren am 25. Mai im Ortsteil Mingerode in elf Lauben eingedrungen. Dabei haben sie sich von einer Wildkamera filmen lassen, wie die Polizei meldete. Die Ermittler identifizierten zwei 23 und 24 Jahre alte Männer. In einer ersten Vernehmung haben die Verdächtigen die Taten laut Polizei zugegeben.

