Langelsheim: Staatsanwaltschaft lässt Kleinkind obduzieren Stand: 29.03.2022 16:25 Uhr Am Montag ist ein Kleinkind in einer Klinik in Salzgitter-Bad gestorben. Die Staatsanwaltschaft Braunschweig beantragte am Dienstag die Obduktion des Mädchens.

Nach Erkenntnissen der Polizei war das fast zweijährige Mädchen zuvor bei einem Unfall im Landkreis Goslar verletzt worden. Offenbar wurde es von einem Fahrzeug angefahren. Angehörige, vermutlich die Mutter und ein Onkel, hatten es ins St. Elisabeth-Krankenhaus gebracht. Dort erlag es seinen Verletzungen.

Zeugen notieren Kennzeichen des Transporters

Der Unfallhergang ist laut Polizei noch nicht vollständig geklärt. Zeugen hatten die Beamten am Montag gegen 11 Uhr alarmiert. Diese trafen am Unfallort im Langelsheimer Ortsteil Wallmoden weder das Mädchen noch einen etwaigen Unfallverursacher an. Zeugen hatten sich aber das Nummernschild eines Kleintransporters notiert, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Braunschweig dem NDR in Niedersachsen bestätigte. Ermittler trafen den 58 Jahre alten Fahrer aus Salzgitter kurze Zeit später mit dem Fahrzeug an. Beamte beschlagnahmten den Führerschein und stellten den Transporter für weitere Untersuchungen sicher.

Hat der Fahrer den Unfall nicht bemerkt?

Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen den mutmaßlichen Unfallverursacher wegen fahrlässiger Tötung und möglicher Unfallflucht. "Im Moment können wir noch nicht beurteilen, ob der Fahrer überhaupt etwas von dem Unfall mitbekommen hat", sagte der Behördensprecher dem NDR. Der 58-Jährige machte bislang keine Aussage zu dem Unglück.

