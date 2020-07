Stand: 31.07.2020 19:20 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Langelsheim: Metall-Betrieb PPM schließt

Der Metall-Betrieb PPM in Langelsheim (Landkreis Goslar) beendet heute seine Produktion. Von der Schließung sind 100 Mitarbeiter betroffen. 25 von ihnen können an einem anderen Unternehmensstandort weiterarbeiten. PPM hatte hochreine Nichteisenmetalle und deren Verbindungen für die Elektronik-, Photovoltaik- und PET-Industrie produziert. Laut Gewerkschaft gibt es einen möglichen Käufer. Das Verteidigungsministerium habe dem chinesischen Investor aber bisher die Genehmigung verweigert. Zwei weitere von der Insolvenz bedrohte Metall-Betriebe im Harz können vorerst weiter produzieren. In letzter Minute hatten sich die Unternehmen zusammen mit Landkreis und Stadt Goslar sowie dem niedersächsischen Umweltministerium auf einen Vertrag geeinigt.

