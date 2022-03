Langelsheim: Mädchen tödlich verletzt - War es ein Unfall? Stand: 29.03.2022 09:51 Uhr Am Montag ist ein Kleinkind in einem Krankenhaus in Salzgitter-Bad gestorben. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei soll es bei einem Unfall im Landkreis Goslar lebensgefährlich verletzt worden sein.

Beamte waren gegen 11 Uhr von Anwohnern in den Langelsheimer Ortsteil Wallmoden alarmiert worden. Dort soll es zu einem Verkehrsunfall gekommen sein, bei dem ein kleines Mädchen verletzt worden sein sollte. Das Kind sei von erwachsenen Personen weggefahren worden. Hinweise auf ein mutmaßliches Unfallfahrzeug stellten die Fahnder vor Ort nicht fest, wie die Polizei am Nachmittag mitteilte. Ermittlungen ergaben, dass Angehörige das zweijährige Mädchen in ein rund zehn Kilometer entferntes Krankenhaus in Salzgitter-Bad gefahren hatten. Dort sei es seinen Verletzungen erlegen.

Neue Erkenntnisse für Mittag angekündigt

Auf Anfrage des NDR in Niedersachsen am Dienstagvormittag teilte ein Polizeisprecher der Inspektion Goslar mit, dass es neue Erkenntnisse zum mutmaßlichen Unfallgeschehen gebe. Diese sollen gegen 13 Uhr bekannt gegeben werden. Bei der Staatsanwaltschaft Braunschweig war am Vormittag kein Sprecher zu erreichen.

Wallmoden liegt nördlich von Langelsheim zwischen Bockenem und Liebenburg.

