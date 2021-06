Stand: 18.06.2021 07:56 Uhr Langelsheim: Eine Schwerverletzte bei Brand in Chemiebetrieb

Bei einem Brand in einem Chemiebetrieb in Langelsheim (Landkreis Goslar) ist eine Mitarbeiterin schwer verletzt worden. Sie wurde nach Angaben eines Polizeisprechers in die Medizinische Hochschule Hannover gebracht. Die werkeigene Feuerwehr habe den Brand schnell unter Kontrolle gehabt. Eine Gefahr für Anwohner habe nicht bestanden. Warum das Feuer am Donnerstagabend ausbrach und wie hoch der Schaden ist, ist noch nicht bekannt.

