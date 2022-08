Stand: 16.08.2022 09:35 Uhr Landwirte protestieren in Northeim gegen EU-Agrarpolitik

Im Landkreis Northeim haben Landwirte gegen das drohende Verbot von Pflanzenschutzmitteln protestiert. Sie blockierten am Montagnachmittag mehrere Verkehrskreisel und die Innenstadt. Nach einer Trecker-Sternfahrt nach Northeim übergaben sie ihre Forderungen an die Landrätin. Der Vorwurf der Bauern: Die Agrarpolitik bedrohe ihre Existenz. Gerade die Pläne der EU, den Einsatz von Pestiziden in Schutzgebieten zu verbieten, stößt auf Kritik, die Landwirte fühlen sich betrogen. Sie wollen auch nicht, dass Flächen stillgelegt und Tierbestände halbiert werden.

