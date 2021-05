Stand: 25.05.2021 14:26 Uhr Landkreise kritisieren Vorgaben zu Corona-Impfungen

Die Vorgaben der Bundesregierung für die Corona-Impfungen sorgen für Kritik in den Städten und Landkreisen. Vor allem die angekündigte Aufhebung der Priorisierung sorgt für Unmut, weil so suggeriert werde, dass bald alle geimpft werden könnten. Immer mehr Menschen drängten darauf, ihre erste Impfung zu bekommen: Unter anderem Feuerwehrleute und Personal von Hilfsorganisationen beklagten sich, dass sie noch keinen Termin bekommen hätten. Die Landkreise kritisieren den Umstand, dass in den Impfzentren derzeit vorwiegend nur die Zweitimpfungen stattfinden. Zwar werden etwa im Landkreis Peine und in Braunschweig rund 1.000 Dosen pro Tag verabreicht - aber eben nur Zweit-Impfungen. Erst-Impfungen müssen von den niedergelassen Ärzten geschultert werden.

