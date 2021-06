Landkreise Goslar und Friesland sind laut RKI "Corona-frei" Stand: 08.06.2021 14:10 Uhr In den Landkreisen Goslar und Friesland ist die Sieben-Tage-Inzidenz am Dienstag nach Daten des Robert-Koch-Instituts auf Null gesunken - bundesweit der niedrigste Wert. Es gibt aber einen Haken.

Denn die Daten des RKI sind eventuell nicht aktuell. Grund sind mögliche Verzögerungen in der Meldekette - an dessen Ende das RKI steht. So gab das Gesundheitsamt des Landkreises Goslar für Dienstag eine Sieben-Tage-Inzidenz von 2,2 an, wie aus online veröffentlichten Daten hervorgeht. Neuinfektionen gab es demnach am Dienstag keine - allerdings wurden 28 aktive Infektionen gemeldet. Der Landkreis Friesland hat bis zum frühen Nachmittag noch keine tagesaktuellen Daten für Dienstag veröffentlicht. Am Vortag lag die Sieben-Tage-Inzidenz dort bei 1,0 - bei insgesamt sieben aktuell Infizierten.

Landrat verweist auf enge und schnelle Kontaktverfolgung

Frieslands Landrat Sven Ambrosy (SPD) sagte, dass die Inzidenz in den letzten Tagen stetig gefallen sei. Aber schon in den vergangenen Monaten habe es in der Region eine vergleichsweise niedrige und stabile Inzidenz gegeben. Er begründete dies unter anderem mit enger und schneller Kontaktnachverfolgung.

Mehrere andere Landkreise im einstelligen Bereich

Auch in mehreren anderen Landkreisen in Niedersachsen lag der Wert am Dienstag im einstelligen Bereich: So verzeichnen die Landkreise Uelzen und Wesermarsch einen Wert von zwei. Der Landesdurchschnitt ist ebenfalls gesunken: von 17,1 am Montag auf 15,7 Fälle je 100.000 Einwohner am Dienstag.

