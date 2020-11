Stand: 09.11.2020 07:23 Uhr Landkreis Peine: Wildschwein verwüstet Grundstücke

Ein Wildschwein hat in Ilsede im Landkreis Peine mehrere Grundstücke verwüstet. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Nach Angaben der Polizei sprang das Tier am Wochenende über Zäune, randalierte in den Gärten und lief durch eine Terrassentür auch kurz in ein Wohnhaus. Zurück im Garten wurde es durch den zuständigen Jagdpächter erlegt.

