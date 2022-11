Stand: 24.11.2022 11:25 Uhr Landkreis Northeim: Polizei sucht mindestens zwei Einbrecher

In der Nacht zu Mittwoch haben Unbekannte im Landkreis Northeim versucht, in drei Bankfilialen einzubrechen. Die Polizei spricht von mindestens zwei Tätern - und sucht nach Zeugen. Die Taten ereigneten sich demnach in der Zeit zwischen 2 und 6 Uhr. Betroffen waren Volksbank-Filialen im Bad Gandersheimer Ortsteil Harriehausen und in Echte. Der Polizei zufolge haben sich die Täter gewaltsam Zugang zu den Räumen verschafft und versucht, Geldautomaten aufzubrechen. Die Ermittler bitten unter der Telefonnummer (05382) 91 92 00 vor allem Anwohnerinnen und Anwohner um Hinweise auf möglicherweise geparkte Fahrzeuge und unbekannte Personen, die sich im fraglichen Zeitraum rund um die Filialen aufgehalten haben.

