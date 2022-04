Stand: 04.04.2022 07:42 Uhr Landkreis Northeim: Auto überschlägt sich - vier Verletzte

Bei einem Unfall bei Einbeck ist am Wochenende ein Auto etwa 15 Meter durch die Luft geflogen. Dabei wurden nach Angaben der Polizei im Landkreis Northeim vier junge Männer verletzt. Der Fahrer sei am frühen Sonntagmorgen vermutlich zu schnell in eine Rechtskurve gefahren und dabei von der Straße abgekommen. Dann landete der Neuwagen in einem Waldstück auf dem Dach. Niemand der vier alkoholisierten Männer im Alter von 20 bis 24 Jahren habe zugeben wollen, am Steuer gesessen zu haben. Am Auto entstand mit etwa 30.000 Euro Totalschaden.

