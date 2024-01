Stand: 08.01.2024 17:58 Uhr Landkreis Holzminden verklagt Ex-Chef der Kfz-Zulassungsstelle

Der Landkreis Holzminden hat den ehemaligen Leiter der Kfz-Zulassungsstelle verklagt. Der Landkreis will dem Beamten die Pension aberkennen. Am Dienstag verhandelt das Verwaltungsgericht Hannover über die Klage. Nachdem im November 2021 im Straßenverkehrsamt eine schwarze Kasse entdeckt worden war, hatte der Landkreis fast allen Mitarbeitenden der Behörde gekündigt. Die hatten sich damit verteidigt, es sei jahrzehntelange Praxis gewesen, entwertete Nummernschilder an einen Schrotthändler zu verkaufen und mit dem Erlös die Weihnachtsfeier des Amtes zu bezahlen. Auch die Vorgesetzten hätten das gewusst. Der Landkreis geht jetzt juristisch gegen den ehemaligen Leiter der Behörde vor, der im Jahr 2021 bereits seit sechs Jahren im Ruhestand war.

