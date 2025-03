Stand: 24.03.2025 14:26 Uhr Landkreis Holzminden: Trinkwasser muss vor Verzehr abgekocht werden

Nach routinemäßigen Arbeiten an Trinkwasserleitungen ist es in mehreren Gemeinden desLandkreises Holzminden zur Trübung des Wassers gekommen. Wie der Wasserverband Ithbörde/Weserbergland am Samstag auf seiner Internetseite mitteilte, müsse das Wasser in mehreren Orten vor dem Verzehr abgekocht werden. Betroffen sind demnach Eschershausen und Teile der Stadt Bodenwerder sowie die Gemeinden Holzen, Lüerdissen, Dielmissen, Kirchbrak, Halle, Heyen und Hehlen. Aktuell würden Spülungen in den betroffenen Trinkwasseranlagenteilen durchgeführt, hieß es in der Mitteilung. Leitungswasser solle vorsorglich nur abgekocht verwendet werden. Nach dem Aufkochen sei das Wasser aber unbedenklich. Die vorbeugende Gesundheitsmaßnahme werde so lange aufrechterhalten, bis mehrere Untersuchungen die einwandfreie Beschaffenheit des Trinkwassers bestätigt hätten. Für Fragen steht der Wasserverband unter der Telefonnummer (05534) 99 250 zur Verfügung.

