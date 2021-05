Stand: 28.05.2021 07:24 Uhr Landkreis Helmstedt: Lkw-Fahrer stirbt bei Unfall auf der A2

Auf der A2 zwischen Rennau und Königslutter (Landkreis Helmstedt) ist ein 47 Jahre alter Lastwagenfahrer bei einem schweren Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Der Mann hatte laut Polizei am Donnerstagnachmittag offenbar zu spät erkannt, dass mehrere vor ihm fahrende Sattelzüge abgebremst hatten. Er fuhr auf den Lastwagen vor ihm auf. Der 47-Jährige starb noch an der Unfallstelle. Der Fahrer des anderen Lastwagens kam mit Verletzungen in eine Klinik. Die Aufräum- und Bergungsarbeiten dauerten bis in die Nacht, die Sperrung der Autobahn konnte erst gegen ein Uhr am Freitag aufgehoben werden.

