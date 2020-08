Stand: 03.08.2020 12:43 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Landkreis Goslar lässt verfallene Häuser abreißen

Der Landkreis Goslar hat am Montag damit begonnen, mehrere verwahrloste leer stehende Häuser abreißen zu lassen. Abgerissen werden zunächst das ehemalige Restaurant "Kutscherstube" und ein weiteres Gebäude in Wildemann sowie ein Haus in Mechtshausen. Weitere heruntergekommene Immobilien in der Region sollen folgen. Der Kreistag hat für die Beseitigung 400.000 Euro bereitgestellt.

Politiker setzen sich für Abriss ein

Wie NDR 1 Niedersachsen berichtet, sind die Eigentümer entweder nicht willens oder in der Lage, die Gebäude zu sanieren oder abzureißen. Nach Angaben der Landtagsabgeordneten Petra Emmerich-Kopatsch (SPD) ist es zwar eigentlich nicht Sache des Landkreises, für den Abriss verwahrloster Immobilien aufzukommen. Der Handlungsdruck habe es hier aber erforderlich gemacht. Emmerich-Kopatsch hatte sich genau wie der Landtagsabgeordnete Alexander Saipa und Wildemanns Ortsbürgermeister Arno Schmidt (beide SPD) für den Abriss starkgemacht. Der Kreistag hatte bereits vor drei Jahren das dafür benötigte Geld bewilligt.

Ähnliche Probleme in anderen Orten

Auch in anderen Kommunen gibt es Probleme mit Gebäuden, die verfallen. In Peine steht ein ehemaliges Kaufhaus in der Innenstadt leer, in Gifhorn ein früheres Krankenhaus. In beiden Fällen haben sich erst nach vielen Jahren Investoren gefunden, die die Ruinen jetzt abreißen und an der Stelle neu bauen wollen. In Hann. Münden (Landkreis Göttingen) kümmern sich seit einiger Zeit Ehrenamtliche um verfallene Fachwerkhäuser.

