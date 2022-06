Landkreis Goslar: Mann stirbt bei Unfall mit Teleskoplader Stand: 08.06.2022 14:06 Uhr Ein 20 Jahre alter Mann ist in der Nacht zu Mittwoch im Landkreis Goslar mit seiner Baumaschine umgekippt und dabei ums Leben gekommen. Die Polizei ermittelt derzeit zur Unfallursache.

Zu dem Unfall mit dem Teleskoplader - einer Art ausfahrbarem Gabelstapler - kam es in der Nacht zum Mittwoch auf einer Straße zwischen Lutter am Barenberge und Wallmoden-Bodenstein. Das teilte die Polizei am Morgen mit. Weshalb das Fahrzeug umstürzte und der 20-Jährige darunter begraben wurde, ist unklar.

Staatsanwaltschaft Braunschweig eingeschaltet

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Noch ist offen, warum der 20-Jährige mitten in der Nacht mit der Baumaschine auf der Landesstraße 500 zwischen Lutter und Bodenstein unterwegs war. Die Polizei vermutet dass ein Fahrfehler zu dem Unfall geführt habe, der Teleskoplader könnte aber auch durch einen Windstoß umgestürzt sein. Details könnten aus "ermittlungstaktischen Gründen" nicht genannt werden, heißt es. Inzwischen ist auch die Staatsanwaltschaft Braunschweig eingeschaltet worden. In solchen Fällen werde immer ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet, sagte Staatsanwalt Hans Christian Wolters.

