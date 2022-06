Stand: 08.06.2022 08:07 Uhr Landkreis Goslar: Mann stirbt bei Unfall mit Baumaschine

Ein 20 Jahre alter Mann ist im Landkreis Goslar mit seiner Baumaschine umgekippt und dabei ums Leben gekommen. Zu dem Unfall mit dem Teleskoplader - einer Art ausfahrbarem Gabelstapler - kam es in der Nacht zum Mittwoch auf einer Straße zwischen Lutter am Barenberge und Wallmoden-Bodenstein, wie die Polizei am Morgen mitteilte. Weshalb das Fahrzeug umstürzte und der Fahrer darunter begraben wurde, war zunächst unklar. Der Mann sei noch an der Unfallstelle gestorben.

