Stand: 18.03.2021 15:00 Uhr Landkreis Goslar: Geschwächter Luchs stirbt nach Narkose

Ein offenbar kranker Luchs hat bei einer Hausbesitzerin in Langelsheim im Landkreis Goslar am Mittwoch für Aufregung gesorgt. Das geschwächte Tier hatte sich nach Angaben der Polizei auf das Grundstück gewagt. Die Besitzerin alarmierte die Polizei, die wiederum den Luchs-Beauftragten Ole Anders, Koordinator des Luchs-Projekts Harz, informierte. Anders betäubte das Tier und nahm es zur Untersuchung mit. Stark unterernährt und unterkühlt überlebte es die Nacht allerdings nicht. Trotz Infusionen und einer Wärmelampe sei der Luchs aus der Narkose nicht wieder aufgewacht, so Anders.

