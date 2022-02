Stand: 13.02.2022 08:42 Uhr Landkreis Göttingen: Vier Verletzte bei Unfall auf B3

Bei einem Verkehrsunfall mit zwei Autos sind bei Bovenden im Landkreis Göttingen vier Menschen verletzt worden - zwei davon schwer. Ein 41-jähriger Autofahrer war auf der Bundesstraße 3 in einer Kurve in den Gegenverkehr geraten. Dort stieß der Wagen mit einem entgegenkommenden Auto zusammen, teilte die Polizei mit. Der Mann wurde schwer verletzt. In dem anderen Auto wurde die 31 Jahre alte Beifahrerin schwer verletzt. Der gleichaltrige Fahrer und eines von zwei Kindern wurden leicht verletzt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 13.02.2022 | 08:00 Uhr