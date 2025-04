Landkreis Göttingen: Spatenstich für neue Feuerwehr-Zentrale Stand: 23.04.2025 17:04 Uhr Im Landkreis Göttingen wird eine neue Feuerwehrtechnische Zentrale, kurz FTZ, für 43 Millionen Euro gebaut. Es ist die größte Investition, die der Landkreis nach eigenen Angaben seit 40 Jahren tätigt.

Im geplanten Brandhaus der Feuerwehrtechnischen Zentrale sollen die Freiwilligen Feuerwehren nach Angaben des Landkreises künftig verschiedene Einsatzszenarien proben. Vom Feuer bis hin zum überschwemmten Keller. Die Zentrale soll außerdem Lager und Werkstatt sein. Nach einem Einsatz müssen zum Beispiel die Schläuche gereinigt und getrocknet werden, das soll in der FTZ passieren. Darüber hinaus wird es in dem modernen Ausbildungszentrum Platz für 20 Fahrzeuge geben.

Kosten für den Bau immer weiter gestiegen

Im November hieß es vom Landkreis Göttingen noch, die Baukosten würden rund 38 Millionen Euro betragen. Vor zwei Jahren wurde eine Summe von 25 Millionen Euro geschätzt. Die Kosten seien durch den Krieg in der Ukraine und die Inflation deutlich gestiegen, heißt es im November aus dem Kreishaus. 2028 soll die neue Feuerwehrtechnische Zentrale in Ebergötzen fertig sein. Die beiden bisherigen Standorte in Katzenstein bei Osterode und in Potzwenden in der Gemeinde Gleichen werden aufgelöst.

