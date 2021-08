Stand: 18.08.2021 12:56 Uhr Landkreis Göttingen: Angler entdeckt Leiche in Weser

Ein Angler hat einen Toten am Ufer der Weser bei Gimte im Landkreis Göttingen entdeckt. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, handelt es sich um einen 24 Jahre alten Mann aus Hann. Münden. Sein Mitbewohner hatte ihn erst einige Stunden bevor er am Dienstag gefunden wurde als vermisst gemeldet. Am Sonnabend hatten Zeugen einen um Hilfe rufenden Mann im Fluss gesehen. Obwohl Feuerwehr, THW und Polizei sofort mit Booten und Hubschraubern nach ihm gesucht hatten, konnte er nicht gerettet werden. Die Polizei vermutet, dass es sich dabei um den nun gefunden Toten gehandelt hatte. Die Beamten gehen von einem Unglücksfall aus.

