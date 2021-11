Stand: 12.11.2021 15:27 Uhr Landkreis Gifhorn will Standort für neues VW-Werk sein

Der Landkreis Gifhorn bringt sich als Standort des geplanten neuen VW-Werkes ins Gespräch. Landrat Tobias Heilmann (SPD) sagte, er habe schon erste Gespräche geführt, damit man den Landkreis Gifhorn als möglichen Standort auf dem Schirm habe. Er rechne dem Kreis gute Chancen aus. Volkswagen will sein Elektro-Modell Trinity ab 2026 in einer neuen Fabrik nahe am Stammwerk Wolfsburg bauen. Der Bau könnte Schätzungen zufolge einige Hundert Millionen Euro kosten. "Entstehen soll die neue Fabrik auf der grünen Wiese außerhalb des Werkszauns", teilte Volkswagen am Dienstag mit.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 12.11.2021 | 15:00 Uhr