Stand: 19.05.2021 08:04 Uhr Landkreis Gifhorn bekämpft wieder Eichenprozessionsspinner

Sie schlüpfen im Mai und fressen alle Blätter vom Baum: die Raupen des Eichenprozessionsspinners. Sie schädigen die Wälder und ihre giftigen Härchen können bei Menschen Allergien auslösen. Im Landkreis Gifhorn soll es ihnen am Mittwoch an den Kragen gehen. In Rühen startet ein Helikopter und besprüht die befallenen Eichen mit einem biologischen Wirkstoff. Schwerpunkt ist die Samtgemeinde Brome. Einige Straßen werden deshalb gesperrt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 19.05.2021 | 08:30 Uhr