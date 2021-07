Stand: 10.07.2021 18:15 Uhr Landkreis Gifhorn: Verletzte nach Feuer in Einfamilienhaus

In Lagesbüttel (Landkreis Gifhorn) ist am Sonnabend ein Brand in einem Einfamilienhaus ausgebrochen. Ein 66-jähriger Bewohner wurde nach Angaben der Polizei mit schweren Verletzungen per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Seine Ehefrau wurde leicht verletzt. Die Brandursache ist unklar. Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst waren den Angaben zufolge mit rund 150 Menschen vor Ort.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 11.07.2021 | 08:00 Uhr