Landkreis Gifhorn: Fehlerhafte Wahlzettel nun doch gültig Stand: 08.09.2021 13:45 Uhr Zunächst als fehlerhaft erklärte Stimmzettel für die Wahl zum Gifhorner Kreistag sind doch gültig. Begründet hat die Landeswahlleitung ihren Kurswechsel nicht. Der Landkreis zeigt sich erleichtert.

Mehr als 1.000 abgegebene fehlerhafte Briefwahlzettel hatten in der vergangenen Woche im Landkreis Gifhorn für Aufregung gesorgt. Sie sollten ungültig sein, weil sie falsch bedruckt waren, hatte die Landeswahlleitung entschieden. So standen etwa hinter den Namen von sechs Bewerbern der Bürger-Interessen-Gemeinschaft (B.I.G.) für die Wahl am Sonntag statt drei nur zwei Kästchen zum Ankreuzen. Doch nun hat die Landeswahlleitung ihre erste Entscheidung zurückgenommen. "Wir waren sehr überrascht von dieser Entscheidung, sind aber auch äußerst froh", sagte Gifhorns Erster Kreisrat Thomas Walter am Mittwoch. Die AfD hatte ursprünglich angekündigt, die Wahl anzufechten, will jetzt aber offenbar darauf verzichten.

Fehlerhafte Stimmzettel sollen ausgetauscht werden

Per Schnellbrief erreichte den Landkreis die Entscheidung, die gut 1.200 bereits abgegebenen Briefwahlzettel doch für die Wahl-Auszählung zuzulassen. Warum die Stimmzettel, die ja offensichtlich nicht der Norm entsprachen, nun doch gültig sind, dafür lieferte die Landeswahlleitung keine Begründung. Der Kreiswahlleiter jedenfalls bittet die Briefwählerinnen und Briefwähler, die noch im Besitz ihrer Wahlunterlagen mit einem fehlerhaften Stimmzettel im Wahlbezirk 6 sind, diesen - sofern möglich - gegen einen fehlerfreien Stimmzettel zu tauschen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 08.09.2021 | 15:00 Uhr