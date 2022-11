Stand: 06.11.2022 08:50 Uhr Landkreis Gifhorn: 25-Jähriger stirbt bei Unfall auf B4

In Ausbüttel im Landkreis Gifhorn ist ein Autofahrer bei einem Unfall ums Leben gekommen. Nach Polizeiangaben war der 25-Jährige am Samstagabend auf der B4 mit stark überhöhter Geschwindigkeit unterwegs, als er die Kontrolle über das Fahrzeug verlor. Das Auto habe die Fassade einer Scheune gestreift, sei quer über die Strasse geschleudert worden und mit einem entgegenkommenden Wagen kollidiert. Der 25-Jährige verstarb laut Polizei noch an der Unfallstelle. Der 18-Jährige Beifahrer sowie zwei Frauen aus dem anderen Fahrzeug kamen demnach mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 06.11.2022 | 08:00 Uhr