Stand: 19.10.2020 09:24 Uhr Landgericht Braunschweig: Prozessauftakt nach schwerem Raub

Vor dem Landgericht Braunschweig muss sich seit Montag ein Mann wegen besonders schweren Raubes verantworten. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Er soll im vergangenen Jahr unter anderem eine 72-jährige Frau auf einem Supermarkt-Parkplatz in Goslar überfallen haben. Außerdem hat der Angeklagte laut Staatsanwaltschaft vor einem Jahr eine Spielhallenaufsicht in Salzgitter-Bad mit einer Glasflasche attackiert und rund 1.900 Euro aus der Kasse gestohlen. Der Mann sitzt derzeit in Untersuchungshaft.

