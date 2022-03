Landesregierung veröffentlicht Corona-Infos auf Ukrainisch Stand: 10.03.2022 14:56 Uhr Aus der Ukraine geflüchtete Menschen finden auf der Seite der Landesregierung nun auch Corona-Informationen in ihrer Muttersprache. Geflüchtete können sich zudem gegen das Virus impfen lassen.

Die niedersächsische Landesregierung hält bisher auf ihrem Online-Portal zum Coronavirus die wichtigsten Basisinformationen zu Schutzmaßnahmen vor dem Virus in den Sprachen Deutsch, Türkisch, Russisch, Polnisch, Bulgarisch, Rumänisch, Englisch, Arabisch und Farsi bereit. Man habe sich nun entschieden, das Angebot um Informationen in ukrainischer Sprache zu erweitern, kündigte Niedersachsens Gesundheits- und Sozialministerin Daniela Behrens (SPD) an. "Die Ukraine hat mit rund 35 Prozent eine sehr niedrige Impfquote. Viele Menschen aus der Ukraine stehen den Impfungen skeptisch gegenüber. Es ist wichtig, dass wir auch diese Menschen davon überzeugen, wie wichtig die Schutzimpfung für ihre Gesundheit ist", teilte Behrens mit.

Corona-Impfungen für Geflüchtete

Geflüchtete können sich zudem impfen lassen: Gemeinsam mit den mobilen Impfteams der Kommunen und den Landesaufnahmebehörden werden Impfangebote für Geflüchtete organisiert, die zentral in den Einrichtungen untergebracht sind. Das kündigte die Landesregierung am Donnerstag an. Wer nicht in einer Landesaufnahmestelle sondern privat, etwa bei Angehörigen oder Bekannten wohnt, habe die Möglichkeit, sich kostenlos bei einem kommunalen Impfangebot oder in einer Arztpraxis impfen zu lassen.

