Stand: 20.11.2020 07:55 Uhr Landesregierung: Südniedersachsenprogramm hilft Region

Die Landesregierung hat ein positives Fazit ihres Südniedersachsenprogramms gezogen. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Die Wirtschaft sei in den vergangenen fünf Jahren gestärkt worden, dutzende Projekte hätten die strukturschwache Region belebt. Das Land hat in das Förderprogramm mehr als 100 Millionen Euro investiert. Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) diskutiert am Freitag unter anderem mit Göttingens Landrat Bernhard Reuter (SPD) über die Zukunft der Region. Das Ganze findet ohne Gäste in Einbeck statt und wird online übertragen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 20.11.2020 | 07:30 Uhr