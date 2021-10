Stand: 12.10.2021 17:32 Uhr Landesgartenschau erhält ein "grünes Klassenzimmer"

Bei der Landesgartenschau in Bad Gandersheim im kommenden Jahr soll es ein "grünes Klassenzimmer" geben, zum Lernen außerhalb der Schule. Es soll ein breites Spektrum an Kursen, Workshops und Aktionen auf dem gesamten Gelände der Landesgartenschau bieten. Der Northeimer Kreistag hat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen, Schulen in der Trägerschaft des Landkreises einen Besuch der Landesgartenschau inklusive des "grünen Klassenzimmers" zu ermöglichen. Dafür stellt der Landkreis ein Budget in Höhe von rund 99.000 Euro zur Verfügung.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 12.10.2021 | 06:30 Uhr