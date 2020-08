Stand: 08.08.2020 13:40 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Landesforsten bieten duales Studium zum Förster

Die Niedersächsischen Landesforsten werben mit dem Angebot eines dualen Studiums um Förster-Nachwuchs. Die Auszubildenden studieren vier Semester Forstwirtschaft an der Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst (HAWK) am Standort Göttingen und würden in der vorlesungsfreien Zeit in Forstämtern praktisch unterwiesen, teilten die Landesforsten mit. Bis zum Bachelor-Abschluss folgen drei weitere Semester bei den Landesforsten. Für den ersten Durchgang wurden drei von 200 Bewerbern ausgewählt. Auch in den kommenden Jahren sollen je drei duale Studienplätze bei den Landesforsten ausgeschrieben werden.

