Landesfeuerwehr: Verbandsversammlung in Lehre Stand: 20.05.2022 13:54 Uhr Bei der Versammlung wird nach Vorstellung des Jahresberichtes jeweils ein neuer Vizepräsident für die drei Bezirksebenen Braunschweig, Lüneburg und Weser-Ems gewählt.

Nach der Begrüßung durch die Feuerwehrmusik wird Olaf Kapke, der neue Präsident des Verbandes, die 109. Landesverbandsversammlung eröffnen. Die Landesverbandsversammlung ist das oberste Organ im Landesfeuerwehrverband. Während der jährlich stattfindenden Veranstaltung werden an diesem Samstag unter anderem die Stellvertreterinnen und Stellvertreter des Präsidenten gewählt und der Jahresbericht vorgestellt.

Olaf Kapke seit 2021 neuer Präsident

Olaf Kapke wurde in der vergangenen Landesverbandsversammlung im April 2021 zum neuen Präsidenten des Landesfeuerwehrverbandes gewählt. Damit ist der 58-Jährige der Nachfolger von Karl-Heinz Banse, der Ende Februar 2021 zum neuen Präsidenten des Deutschen Feuerwehrverbandes gewählt wurde und deshalb seine Präsidentschaft im Landesverband abgeben wollte. Bereits seit 2017 ist Kapke außerdem Mitglied des Vorstandes des niedersächsischen Landesfeuerwehrverbandes und konnte in vielen Bereichen auf Kreis-, Bezirks- und Landesebene in der Feuerwehrverbandsarbeit aktiv mitwirken.

