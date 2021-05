Stand: 13.05.2021 09:35 Uhr Landesaufnahmebehörde: Zahl der Corona-Fälle steigt auf 48

In der Landesaufnahmebehörde Niedersachsen (LAB) in Braunschweig-Kralenriede hat sich die Zahl der Corona-Infizierten mehr als verdoppelt. Zunächst wurden 21 Fälle durch Tests bestätigt, inzwischen sind es insgesamt 48 Fälle. Die LAB habe die aktuell positiv getesteten Bewohnerinnen und Bewohner in einem Gebäudekomplex untergebracht, um weitere Ansteckung zu verhindern. Das teilte die Stadt Braunschweig am Mittwoch mit. Zurzeit sind rund 300 Geflüchtete in Kralenriede untergebracht. Die infizierten Personen zeigen nach Angaben der Stadt nur vereinzelt Symptome, schwere Erkrankungen seien bislang nicht bekannt.

