Stand: 11.09.2023 08:20 Uhr Lagerhallenbrand in Gifhorn löst Großeinsatz aus

Ein Brand in einer Lagerhalle in Gifhorn hat in der Nacht zu Montag einen größeren Einsatz der Feuerwehr ausgelöst. Mehr als 60 Kräfte waren zeitweise an den Löscharbeiten beteiligt. Die Lagerhalle in Gifhorn-Kästorf war laut Polizei Montagmorgen aus unbekannter Ursache in Brand geraten. Dort waren auch landwirtschaftliche Geräte und Maschinen untergebracht. Die Polizei schätzt den Schaden auf mehr als 200.000 Euro. Die Polizei ermittelt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 11.09.2023 | 06:30 Uhr