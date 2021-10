Stand: 19.10.2021 07:31 Uhr Lagerhallenbrand: Starker Rauch im Landkreis Wolfenbüttel

Im Landkreis Wolfenbüttel ist in einer Lagerhalle in der Nacht zu Dienstag ein Feuer ausgebrochen. Die Einsatzkräfte wurden nach Angaben der Polizei gegen 4 Uhr informiert. Bewohnerinnen und Bewohner eines angrenzenden Wohnhauses wurden in Sicherheit gebracht. Berichte über Verletzte gibt es nicht. Warum das Feuer ausbrach, ist noch nicht geklärt. Anwohner in Schöppenstedt und Sambleben werden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

