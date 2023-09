Stand: 07.09.2023 22:16 Uhr Läuferin nach Marathon verschwunden - Großeinsatz in Braunschweig

In Braunschweig suchen Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienste nach einer vermissten Teilnehmerin des Behörden-Staffelmarathons. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, war eine 25-jährige Starterin des Behörden- Staffelmarathons nicht im Ziel angekommen. Wo die Frau ist, sei aktuell völlig unklar, hieß es am Abend. Mantrailer, Drohnen, Boote und Hubschrauber seien im Einsatz, um nach der Läuferin zu suchen. Die Frau ist laut Polizei 1,75 Meter groß und hat kurze blonde Haare. Sie trägt ein rotes Shirt und eine schwarze Laufhose. Hinweise nimmt die Polizei unter der Notrufnummer 110 entgegen.

