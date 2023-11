Stand: 26.11.2023 17:10 Uhr Ladendiebin flüchtet aus Geschäft und lässt fünfjährigen Sohn zurück

In Northeim hat eine verhinderte Ladendiebin bei ihrer Flucht aus einem Geschäft ihren fünfjährigen Sohn zurückgelassen. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, hatte ein Mitarbeiter des Schuhgeschäfts die Frau gegen 11.50 Uhr dabei ertappt, wie sie Schuhe im Wert von 45 Euro in ihre Handtasche gesteckt habe. Der Mitarbeiter trat demnach an die Frau heran und nahm die Schuhe aus der Tasche der Frau. Sie ergriff daraufhin die Flucht - und ließ das Kind zurück. Die Polizei nahm das Kind in Obhut und informierte das Jugendamt. Eine Bekannte der Frau erschien schließlich in dem Geschäft und sorgte dafür, dass die 19 Jahre alte Verdächtige zurückkehrte. Gegen sie wurde ein Strafverfahren wegen Ladendiebstahls eingeleitet.

