Ladendetektiv in Schöningen mit Messer attackiert

Ein 37-Jähriger hat am Donnerstagnachmittag einen Ladendetektiv in Schöningen im Kreis Helmstedt mit einem Messer angegriffen. Der Mitarbeiter des Supermarkts hatte den Angreifer beobachtet, als er mit unbezahlter Ware im Rucksack das Geschäft verlassen wollte, wie die Polizei schilderte. Darauf angesprochen, habe dieser unvermittelt ein Messer gezogen und mehrfach in Richtung des Ladendetektivs gestochen. Der konnte den Angreifer demnach mit Hilfe eines Zeugen entwaffnen, er verletzte sich dabei leicht. Der 37-Jährige floh zunächst, später konnte er mit Unterstützung der Bundespolizei gefunden und gefasst werden. Er wurde in Gewahrsam genommen und muss sich nun wegen räuberischem Diebstahl verantworten.

