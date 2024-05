Lachgas aus Snack-Automaten: Eltern schreiben Brief an Lauterbach Stand: 22.05.2024 08:45 Uhr An drei Snack-Automaten in Gifhorn gibt es neben Süßem und Getränken auch Lachgas. Der Stadtelternrat will die Partydroge von dort verbannen und hat Bundesgesundheitsminister Lauterbach geschrieben.

"Wir müssen uns fragen, warum der Verkauf von solch gefährlichen Substanzen in der Nähe von Kindern und Jugendlichen zulässig ist", sagte Stadtelternratsvorsitzender Christoph Fink. Der Bund müsse die entsprechenden Regeln prüfen und verschärfen. Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) müsse in Schulen für mehr Aufklärung über die gefährliche Partydroge sorgen und für ein generelles Verkaufsverbot von Lachgas an Minderjährige. Die Automaten in Gifhorn stehen in der Nähe von Schulen, einem Kindergarten und einem Jugendzentrum.

Automaten-Betreiber: Lachgas erst ab 18 Jahren

Der Stadtelternrat hatte die örtlichen Behörden Anfang Mai aufgefordert, gegen das Angebot in den Snack-Automaten vorzugehen. Der Betreiber der Automaten betont derweil, dass es die Lachgaskartuschen sowohl in seinem Tabakladen als auch im Automaten erst ab 18 Jahren gebe. Dafür müssten sich die Käuferinnen und Käufer ausweisen.

Lachgas kann Hirnschäden verursachen

Ärzteverbände warnen Kinder und Jugendliche vor dem Konsum von Lachgas. Das Narkosemittel könne Bewusstlosigkeit, Blutbildstörungen, Lähmungserscheinungen und Hirnschäden verursachen, heißt es etwa von der Ärztekammer Niedersachsen (ÄKN).

Lachgas: So gefährlich ist die Partydroge Lachgas ist Distickstoffmonoxid (N2O). Mit dem in höheren Mengen betäubend wirkenden Gas wurden vor mehr als 200 Jahren erstmals schmerzfreie Operationen möglich. Inzwischen sind meist andere Narkosemittel im Einsatz.

In den vergangenen Jahren ist das Gas als Partydroge bekannt geworden. Unter Jugendlichen wird es etwa als "Rausch ohne Reue" propagiert. Suchtexperten sehen allerdings auch ein starkes psychisches Abhängigkeitspotenzial.

Laut Rainer Thomasius, Suchtexperte am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE) sind in Zusammenhang mit Lachgas schon Todesfälle aufgetreten. Statistische Daten gibt es hierzulande allerdings noch keine, auch nicht über Langzeitfolgen des Konsums.

Die Deutsche Gesellschaft für Neurologie (DGN) warnt: Auf die Inhalation von Lachgas können schwere neurologische Beschwerden folgen: Sie reichten von Bewusstlosigkeit über Lähmungserscheinungen bis hin zu Hirnschäden.

