Labor zur Kokainherstellung? Urteil gegen vier Männer erwartet Stand: 10.08.2023 11:35 Uhr Vier Männer sollen in Weißenborn (Landkreis Göttingen) ein professionelles Drogenlabor betrieben haben. Nach den Plädoyers am Donnerstag wird im Prozess am Landgericht Göttingen am Freitag das Urteil erwartet.

Als mutmaßliche Drahtzieher gelten ein 38-Jähriger aus der Gemeinde Gleichen (Landkreis Göttingen) und ein 32-Jähriger aus Thüringen. Sie stehen wegen gemeinschaftlichen Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge vor Gericht. Zwei weiteren Männern wird in der Anklage vorgeworfen, sie dabei unterstützt zu haben. Sie seien von den beiden Haupttätern angeheuert worden, um bei der Herstellung von Kokain zu helfen.

Videos 2 Min Polizei hebt Drogenlabor im Kreis Göttingen aus (15.12.2022) In Weißenborn und an zwei weiteren Orten in Thüringen wurden insgesamt sechs Beschuldigte festgenommen. 2 Min

Fahnder stellen bei Razzia in Weißenborn Preisliste sicher

Der Verdacht hatte sich zunächst aus anderen Ermittlungsverfahren ergeben, teilte eine Gerichtssprecherin auf Anfrage des NDR Niedersachsen mit. Daraufhin seien diverse verdeckte Ermittlungsverfahren durchgeführt und schließlich verschiedene Objekte durchsucht worden. Bei einer Razzia im Dezember hatten Fahnderinnen und Fahnder dutzende Kilo mit einem Kokaingemisch sichergestellt. Aus diesem Grundstoff soll das Kokain gewonnen worden sein. Außerdem hätte die Polizei 25 Kilogramm Kokain mit einem hohen Reinheitsgehalt beschlagnahmt, sagte ein Sprecher von der Staatsanwaltschaft Göttingen. "Interessant ist auch, dass hier eine Preisliste gefunden wurde", so der Sprecher. Die Täter wären davon ausgegangen, dass ein Kilogramm Kokain 33.000 Euro einbringen könne. Dies sei auch realistisch, so der Sprecher. Der Fund war für die Drogenfahnder eine Sensation: Nach Angaben des Landeskriminalamtes war es das erste Mal, dass in Deutschland ein Extraktionslabor für die Herstellung von Kokain sichergestellt wurde.

