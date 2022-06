Stand: 17.06.2022 09:14 Uhr LKW-Großkontrolle auf B188: 36 Verstöße bei 19 Überprüfungen

Polizisten und Zollbeamte haben am Donnerstag auf einem Parkplatz an der Bundesstraße 188 in Wolfsburg eine groß angelegte Kontrolle des Güterverkehrs durchgeführt. Wie die Polizei mitteilte, kontrollierten die Ermittler in der Zeit von 7 bis 13 Uhr 19 Gespanne. Dabei hätten sie 36 Verstöße festgestellt, heißt es in einer Mitteilung von Freitag. Die Beamten leiteten drei Strafverfahren wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz und wegen des Verdachts der Veruntreuung ein. Sie legten sieben Fahrzeuge vorübergehend still. Besonders auffällig war der Fahrer eines Lkw, der seine Ladung nicht ausreichend gesichert hatte. Zudem hatte er laut digitalem Fahrtenschreiber mehrfach gegen Lenk- und Ruhezeiten verstoßen und besaß keine gültige Fahrerlaubnis. "Die zahlreichen festgestellten Verstöße und Mängel zeigen uns, dass eine kontinuierliche Kontrolle dieser speziellen Fahrzeuggattung geboten ist. Eine nicht ordnungsgerecht gesicherte Ladung kann beim Verrutschen verheerende Folgen haben", sagte Einsatzleiter Sebastian Scherbinski.

