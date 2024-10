Stand: 24.10.2024 10:09 Uhr Vermutlich in Gefahr: 60-Jährige aus Eixe vermisst

Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach einer 60-Jährigen aus Eixe (Landkreis Peine). Die Frau, die sich derzeit in medizinischer Behandlung befindet, war nach Polizeiangaben am Sonntag bei einem Familienbesuch. In die Behandlung kehrte die Gesuchte nicht zurück. Ihr Auto der Frau wurde der Polizei zufolge in der Nähe von Hämelerwald (Region Hannover) gefunden. Die Polizei geht davon aus, dass sich die Frau aufgrund ihres Gesundheitszustands in Gefahr befindet. Hinweise nimmt die Polizei in Peine unter der Telefonnummer (05171) 99 90 entgegen.

