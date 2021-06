Stand: 13.06.2021 18:41 Uhr L554: Motorradfahrer kommt bei Unfall ums Leben

Bei einem Unfall auf der L554 bei Lenglern im Landkreis Göttingen ist am Sonntagnachmittag gegen 15.35 Uhr ein Motorradfahrer tödlich verletzt worden. Der Polizei zufolge war ein Auto in einer scharfen Linkskurve kurz vor dem Zubringer auf die A7 auf die Gegenfahrbahn geraten und dort frontal mit dem Motorrad kollidiert. Der Motorradfahrer starb noch an der Unfallstelle. Der 37 Jahre alte Autofahrer und die vier Insassen seien vermutlich leicht verletzt. Der Streckenabschnitt musste für die Bergungsarbeiten gesperrt werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 14.06.2021 | 06:30 Uhr